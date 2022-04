O treinador dos sub-19 do Sporting na Youth League, Filipe Pedro, sublinhou esta segunda-feira a ambição dos verde e brancos, não em fazer história, mas em mudar a história na Youth League, para levar o clube pela primeira vez às meias-finais da prova. Para que isso aconteça, é preciso ultrapassar o Benfica, no dérbi lisboeta dos quartos de final da competição europeia da UEFA.

«Já fizemos história duas vezes nesta competição: chegámos pela primeira vez aos oitavos de final e pela primeira vez aos quartos de final. Neste caso, não é uma oportunidade para fazer história, é para mudar a história e estamos focados nisso», afirmou Filipe Pedro, também técnico dos sub-23, instantes antes dos 15 minutos de treino abertos à comunicação social.

Para Filipe Pedro, que na Youth League orienta uma equipa que engloba jogadores «dos sub-19, dos sub-17, da equipa B e até da equipa A», o «grande desafio» contra o Benfica será fazer com que os seus atletas desfrutem do jogo. «Claro que com a responsabilidade que a representação do Sporting exige, mas conseguir desfrutar deste jogo e trazer a nossa qualidade ao cimo. Se o fizermos, temos todas as possibilidades de conseguir um resultado positivo», analisou.

Miguel Menino, exemplo da transversalidade de escalões que compõem a equipa que disputa a Youth League, diz que «é bom ter tantos jogadores de diferentes escalões», porque cada um vai dar à equipa «diferentes métodos». Por outro lado, frisa que o Sporting quer continuar a história positiva na competição em 2021/2022.

«Sabemos que fizemos história, mas não queremos ficar por aqui e tentamos alcançar sempre o máximo que conseguimos com este símbolo ao peito. É um jogo importante, não deixa de ser um dérbi mas, acima de tudo, é um jogo a eliminar, numa prova europeia e tudo isso tem um alcance diferente», comentou.

Menino, médio de 19 anos, leva seis jogos pelos sub-19 esta época, além de sete pelos sub-23 e 15 pela equipa B.

O Sporting-Benfica joga-se a partir das 15 horas de quarta-feira, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete. O esloveno Rade Obrenovic é o árbitro do dérbi.

Os leões procuram apurar-se para as meias-finais da competição pela primeira vez no seu historial, enquanto o Benfica já foi finalista vencido em três ocasiões, perdendo para Barcelona (2013/14), Salzburgo (2016/17) e Real Madrid (2019/20). Será a primeira vez que os rivais de Lisboa se defrontam numa competição europeia de futebol.

O vencedor do duelo encontra a Juventus nas meias-finais, a 22 de abril. A outra meia-final é entre Atlético de Madrid e Salzburgo. A final é a 25 de abril. As meias-finais e a final jogam-se no Centro Desportivo de Colovray, em Nyon, Suíça.