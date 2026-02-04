Água mole em pedra dura... o ditado não mente e o Sporting conseguiu derrotar o Puskás Akadémia por 2-1 e carimbar a passagem à próxima fase da Youth League.

De visita à Hungria, os leões tiveram um primeiro tempo algo apagado e com poucas ocasiões de verdadeiro perigo para a baliza do Puskás Akadémia. No habitual sistema de três centrais, o Sporting conseguiu ter bola e, a espaços, controlar mesmo o encontro, só que o adversário mostrou solidez defensiva.

O primeiro lance de real perigo até surgiu no conjunto da casa, que aproveitou a desatenção da defesa leonina e viu Ásványi responder da melhor forma a um pontapé de canto. Ao segundo poste, o cabeceamento saiu ligeiramente por cima do alvo e Miguel Gouveia controlou a bola apenas com o olhar.

No conjunto orientado por João Gião, os destaques foram Flávio Gonçalves e Sandro Ferreira, dois dos elementos mais desestabilizadores. Sobretudo pelo meio, o jovem médio foi conseguindo tirar coelhos da cartola e numa das vezes até serviu o avançado, que atirou ligeiramente ao lado do alvo.

Tudo mudou no segundo tempo, que até arrancou algo morno, mas rapidamente sofreu alterações, sobretudo no marcador. Aos 53 minutos, o Sporting beneficiou de uma bola parada e Flávio Gonçalves atirou para o 1-0. Num lance em que o jovem jogador dos leões queria certamente descobrir um companheiro de equipa dentro da área, a bola não sofreu qualquer desvio e beijou as redes da baliza do Puskás.

Este momento fez com que o Sporting apresentasse uma nova cara para o que restava do jogo e com Flávio Gonçalves em destaque. Depois do golo, teve nos pés a oportunidade de ampliar a vantagem, só que a bola passou ligeiramente ao lado do poste.

Não marcaram os comandados de João Gião, aproveitou a formação húngara para restabelecer a igualdade no marcador. Após um passe verdadeiramente sensacional de Krupa, o esférico chegou redondinho aos pés de Budai, que só teve de desviá-lo do alcance de Miguel Gouveia e concluir com sucesso o lance do 1-1.

Ora, este balde de água fria caiu em cheio na cabeça dos jogadores do Sporting, que demoraram até se reencontrarem e João Gião viu-se obrigado a mexer na equipa. No banco de suplentes tinha, entre outros, Miguel Almeida e o jogador acabou por se revelar decisivo.

Já contra um adversário reduzido a dez elementos, após o vermelho direto mostrado a Csiszár, um cruzamento para o coração da área do Puskás terminou em golo. Miguel Almeida aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes e finalizou para o 2-1, levando à loucura todo o staff leonino e carimbando a passagem à próxima fase da competição.

Desta forma, o Sporting junta-se ao Benfica nos oitavos de final da Youth League, sendo que as águias também levaram de vencido o Slavia Praga, por 3-2, esta quarta-feira.