Sem hipóteses! O Benfica goleou o Sporting no dérbi por 4-0 e apurou-se para as meias-finais da Youth League, fase da prova em que vai enfrentar a Juventus.



Muito do desequilíbrio no marcador é responsabilidade de Diego Moreira e Pedro Santos. Os extremos encarnados marcaram dois golos cada e dizimaram o eterno rival.



Sob olhar atento de Ruben Amorim, Frederico Varandas e Hugo Viana, o início de encontro não ofereceu muitas oportunidades de golo. Até que aos 26 minutos, Rodrigo Ribeiro, jovem que já se estreou pela equipa principal dos leões na Champions e na Liga, deu um pontapé na letargia - a bola saiu ligeiramente por cima.



Os encarnados responderam por Luís Semedo, aos 27 minutos, mas Callai brilhou. O guarda-redes dos verde e brancos nada pôde fazer volvidos dois minutos. João Tomé furou pelo corredor central, tocou para Ndour e este libertou Diego Moreira. O extremo cruzou para o pontapé certeiro de Pedro Santos.



O 0-1 prevaleceu até ao intervalo e não houve quaisquer situações para que o resultado sofresse alterações. Até que Diego Moreira e Pedro Santos voltaram a aparecer no jogo e inclinaram a eliminatória a favor das águias.



O Benfica atirou o Sporting ao tapete com dois golos em dois minutos. Dois lances em que o talento tanto de Diego como de Pedro Santos fizeram a diferença. O segundo bateu o marcador direto com uma receção de calcanhar e serviu o colega para um golo fácil na pequena área (57m). Os papéis invertaram-se aos 59 minutos com Diego a servir de bandeja Pedro Santos para o 3-0.



Se o jogo já estava fácil para os encarnados, ficou ainda mais aos 65 minutos quando Chico Lamba foi expulso por travar Pedro Santos quando este seguia para a baliza de Callai. A partir daí, as águias geriraram o encontro, seguraram a bola e ouviram «olés» dos seus adeptos que marcaram presença no Aurélio Pereira, em Alcochete.



O Sporting, é justo dizê-lo, jogou pela honra e nunca desistiu, mas a diferença para o rival há muito que estava cravada. Em cima do minuto 90, Diego Moreira coroou uma excelente exibição com novo golo, fixando a goleada final.



Segue-se a Juventus nas meias-finais.