O Sporting anunciou que os bilhetes para o dérbi com o Benfica nos quartos de final da UEFA Youth League, em Alcochete, estão esgotados.

O duelo entre leões e encarnados joga-se esta quarta-feira a partir das 15h00, com arbitragem do esloveno Rade Obrenovic.

Note-se que os sócios do Sporting com quotas em dia puderam levantar um bilhete, sem qualquer custo associado, para assistir ao jogo no Estádio Aurélio Pereira.

O Benfica já foi finalista vencido da prova em três ocasiões, enquanto o Sporting já fez história ao chegar aos «quartos».

Esta é a primeira vez que os eternos rivais da capital se enfrentam numa competição europeia.