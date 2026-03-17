Club Brugge e Paris Saint-Germain garantiram, esta terça-feira, o apuramento para as meias-finais da UEFA Youth League. Benfica e Sporting sabem, assim, que se se apurarem vão defrontar belgas e franceses, respetivamente.

No primeiro jogo dos quartos de final, ao início da tarde, o Club Brugge foi a Espanha golear o Atlético de Madrid, por 4-0, num jogo em que já vencia por 3-0 ao intervalo.

Os belgas construíram o triunfo com dois golos de Yanis Musuayi, aos cinco e 27 minutos, além de um golo de Tian Koren ao minuto 23 e, já a fechar o jogo, em tempo de compensação, Jesse Bisiwu fez o quarto golo (90+5m). Também para lá do minuto 90, o Atlético teve duas expulsões: Miguel Gil aos 90+3m (acumulação de amarelos) e David Fernández aos 90+5m (vermelho direto).

Os golos do Club Brugge:

Também em Espanha, o PSG venceu o Villarreal por 1-0, com um golo de Elijah Ly, aos 26 minutos da primeira parte. Na segunda parte, Hugo López, do Villarreal, teve uma grande hipótese para empatar o jogo, mas Martin James defendeu um penálti, ao minuto 59.

Os quartos de final fecham na quarta-feira. O vencedor do Real Madrid-Sporting (13h00) defrontará o PSG e o vencedor do Inter de Milão-Benfica (15h00) vai jogar contra o Club Brugge.

O golo do PSG: