A equipa de sub-19 do Sporting venceu nesta terça-feira o Eintracht Frankfurt por 1-0 em Alcochete e apurou-se para os oitavos de final da Youth League.

Os jovens leões precisavam apenas de um empate para seguirem em frente na competição no primeiro lugar do grupo, mas dominaram o jogo e até podiam ter vencido com mais margem.

O único golo da partida foi apontado por Diogo Cabral logo aos 10 minutos, mas até ao fim do jogo a equipa leonina ainda acertou duas vezes nos ferros, e podia ter construído um resultado mais folgado.

Ainda assim, o mais importante foi alcançado e a equipa de sub-19 mostrou aos mais velhos como se faz. Será que a equipa de Amorim segue o exemplo e «vai» com os miúdos para os oitavos da Champions?