Filipe Pedro, treinador da equipa de sub-19 do Sporting, falou em emoções fortes, depois do triunfo sobre o Dínamo Kiev (2-1), que abriu caminho aos leões para os quartos de final da Youth League, não só pelo triunfo em si, mas também pela condição difícil do adversário ucraniano face à invasão da Rússia.

«Falámos sobre isso antes do jogo, sabíamos que para eles era mais do que um jogo e vimos isso na segunda parte. Estamos todos sensíveis ao momento que eles estão a viver. Antes do jogo trocámos camisolas e eles apareceram com as bandeiras. Ninguém ficou indiferente. No final, vimos os jogadores a chorar, talvez pelo jogo, ou até não, mas aquilo que tentámos fazer foi confortá-los. Aquilo que todos nós mais queremos é que o conflito na Ucrânia se resolva e todos possam voltar às suas vidas normais», destacou o treinador em declarações à Sporting TV.

Quanto ao jogo, o Sporting esteve a vencer por 2-0, mas ainda passou por dificuldades face à tenacidade dos ucranianos que ainda reduziram a diferença. «Entrámos muito bem no jogo, a circular bem a bola e chegámos logo ao golo. Isso deu-nos confiança e, depois, com o 2-0, até podíamos ter feito mais um ou outro golo, dadas as oportunidades. Na segunda metade, o jogo mudou um pouco, tentámos entrar com a mesma confiança e a mesma personalidade, mas o facto de sofrermos logo o penálti, que deu em golo, mexeu com a confiança da equipa e isso fez com que demorássemos a entrar no jogo. Mérito também da pressão mais alta que o Dínamo Kiev fez. Estamos de parabéns pelo resultado e por mais uma vez termos feito história na competição», destacou ainda o treinador dos sub-19 do Sporting.