Pouca quantidade e muita qualidade. É esta a definição do que foi o primeiro tempo do Sporting, que chegou duas vezes com perigo à baliza do Real Madrid. Na primeira, Gabriel Silva atirou ao poste, na segunda, Flávio Gonçalves não perdoou e fez o 1-0 em Madrid.

No segundo tempo, mais do mesmo. Os merengues entraram com tudo, fizeram dois golos em pouco mais de dez minutos e os comandados de João Gião desperdiçaram algumas ocasiões para (pelo menos) deixar tudo empatado. Não conseguiram, por isso é o Real Madrid que segue para as «meias».

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O encontro começou com um domínio praticamente total dos merengues, que controlaram a posse da bola e criaram situações de perigo junto de Miguel Gouveia. No banco de suplentes, João Gião teve uma dor de cabeça ainda nos primeiros minutos, com a saída de Lucas Taibo, por lesão.

Eduardo Felicíssimo juntou-se assim à linha de três defesas e esteve irrepreensível no contexto defensivo, com diversos cortes importantes e que impediram o Real Madrid de se adiantar no marcador. A resposta leonina chegou aos 20 minutos, quando Gabriel Silva recebeu dentro da área e atirou ao poste, no primeiro lance de perigo do Sporting em todo o jogo.

Este lance serviu de aviso para a equipa da casa, que voltou a carregar sobre o adversário e nada fazia prever o que aconteceu em cima do intervalo. Mario Rivas ofereceu de bandeja o 1-0 a Flávio Gonçalves, que encarou o guarda-redes e atirou cruzado para o fundo da baliza. Um golo contra a corrente do jogo, mas que levou o Sporting em vantagem para os segundos 45 minutos.

Para a segunda parte, o técnico dos merengues fez uma alteração e tirou o «autor» do mau passe que deu em golo dos visitantes. Seguiu-se uma autêntica avalanche ofensiva do Real Madrid, que culminou com o golo do empate aos 51 minutos, apontado por Jacobo Ortega.

Um lance muito bem trabalhado junto à área leonina e com o avançado a desviar a bola do alcance de Miguel Gouveia. Pouco mais de dez minutos foram suficientes para o Real Madrid dar a volta ao marcador e através de uma excelente finalização de Roberto Martín. Dentro da área, com um remate de primeira, o camisola dez viu o guardião luso tocar na bola antes desta beijar as redes da baliza.

A partir daqui, João Gião mexeu na equipa, trouxe sangue fresco para a frente de ataque e algumas ocasiões podiam ter resultado no golo do empate. Certo é que a falta de eficácia perseguiu a equipa no segundo tempo, contrariamente à falta, mas de ocasiões, na primeira parte. O Real Madrid segue assim para as meias-finais da Youth League e pela frente terá o PSG.