Os sócios do Sporting com quotas em dia vão poder assistir na próxima quarta-feira ao dérbi entre as equipas de sub-19 do Sporting e do Benfica, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, relativo à primeira dos quartos de final da Youth League.

Cada sócio poderá levantar um bilhete, sem qualquer custo associado, nas bilheteiras do Estádio de Alvalade que vão estar abertas, para o efeito, entre as 12h00 e as 20h00 desta terça-feira.

O jogo está marcado para as 15h00 da próxima quarta-feira.