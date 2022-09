A equipa jovem Sporting é líder isolado do grupo D da Youth League, ao fim de dois jogos da competição.

Depois dos leões terem vencido a formação do Tottenham por 2-0, na manhã desta terça-feira, em Alcochete. Os alemães foram ao terreno dos franceses do Marselha e empataram por 2-2, com o golo da igualdade a surgir aos 90+7.

O Tottenham segue na segunda posição com três pontos, o Eintracht Frankfurt é terceiro com dois pontos e o Marselha ocupa o último lugar, ainda sem qualquer ponto conquistado.

A classificação do grupo D da Youth League:

1. Sporting - 4 pontos

2. Tottenham - 3 pontos

3. Eintracht Frankfurt - 2 pontos

4. Marselha - 0 pontos