Lá diz o povo que o importante não é como começa, e o Sporting sentiu a magnitude desse adágio no adeus à Youth League da UEFA, às custas de um Estugarda mais consistente, que venceu em Alcochete por 3-2.

Apesar de ter marcado logo aos dois minutos, por Flávio Gonçalves, na sequência de uma arrancada decidida de Salvador Blopa pela direita, o Sporting sentiu muitas dificuldades para contrariar o Estugarda, na primeira parte.

RECORDE O FILME DO JOGO

Os alemães assumiram as despesas do jogo e conseguiram “virar” o marcador até ao intervalo, com golos de Boakye e do capitão Korkut, este último com alguma felicidade à mistura, uma vez que a bola por si rematada desviou em Rafael Mota e traiu o guardião leonino, Miguel Gouveia.

O arranque da segunda parte foi animado, com diversas oportunidades junto das duas balizas. Na do Sporting brilhou Miguel Gouveia com duas defesas vistosas, a remates de Tsigkas e Catovic, no espaço de um minuto.

Quase sempre pela direita, onde Salvador Blogpa, Manuel Mendonça e Gabriel Silva combinavam bem entre si, o Sporting pecava invariavelmente no último passe, perante um Estugarda astuto no contra-ataque, que ficou perto do terceiro golo ao minuto 66, por Freissel, que rematou ao ferro.

O 3-1 surgiria mesmo, aos 76 minutos, por Luers, aproveitando a apatia geral da defesa leonina. O Sporting respondeu com uma bola no poste, por Rafael Nel, mas pouco depois Gabriel Silva viu dois amarelos consecutivos, um pela falta que cometeu e o outro por protestos, e acabou expulso.

Os leões nunca se desligaram do jogo, continuaram à procura do golo que reabrisse a eliminatória, mas o melhor que conseguiram foi reduzir, no tempo de compensação, por Rafael Nel.

A vitória em Alcochete permite ao Estugarda avançar para os quartos de final da Youth League da UEFA, onde vai defrontar o Barcelona.