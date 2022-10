A equipa do Sporting qualificou-se esta tarde para a fase seguinte da Youth League, ao vencer na casa do Tottenham, por 2-1.

A formação da casa não podia ter melhor início de jogo, já que um erro de Renato Veiga permitiu a Lankshear abrir o marcador aos 45 segundos.

Os jovens leões foram atrás do prejuízo e, numa das tentativas de chegar ao empate, Marco Cruz, no limite da grande área, marcou ao minuto 19.

FILME E FICHA DE JOGO

Na segunda parte a turma de Alvalade manteve a toada ofensiva e aos 65 minutos Marco Cruz bisou na partida, ao aproveitar uma bola solta na área londrina.

Com esta vitória a formação comandada por Filipe Celikkaya garantiu o apuramento para a próxima fase da competição, resta saber se para o play-off ou para os oitavos de final.

No outro jogo do grupo, o Eintracht venceu por 2-0, na receção ao Marselha, e vai discutir o primeiro lugar com o Sporting na próxima semana, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete. Ambas as equipas têm onze pontos.