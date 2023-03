A final four da Youth League vai jogar-se em Genebra e não em Nyon, como estava inicialmente previsto, informou a UEFA.



A decisão do organismo deve-se ao «extraordinário interesse dos adeptos dos clubes participantes no torneio, levando posteriormente à necessidade de um local com maior capacidade operacional», lê-se no comunicado no site oficial.



Os jogos vão realizar-se no Stade de Genève, casa do Servette FC. As oito edições anteriores foram todas realizadas em Nyon.

Calendário da fase final da UEFA Youth League

Sexta-feira, 21 de Abril: Meias-finais

Hajduk Split-AC Milan, 12h00

Sporting-AZ Alkmaar, 17h00

Final: segunda-feira, 17h00, 24 de Abril