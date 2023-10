O Famalicão desperdiçou uma vantagem de dois golos e empatou frente ao Midtjylland, na estreia na UEFA Youth League.



Com dois jogadores da equipa A na equipa inicial, Gustavo Sá e Pablo, os minhotos marcaram dois golos entre os 32 e os 34 minutos. Foi precisamente Pablo, filho do ex-SP. Braga e FC Porto Pena, quem abriu o marcador com um golaço de fora da área. Pouco depois, o luso-brasileiro serviu Duarte Oliveira para o 2-0.

Parecia que o Famalicão iria ganhar, com relativo conforto o encontro, mas os dinamarqueses reduziram por Tornvig, aos 72 minutos, numa jogada em que teve muita felicidade.



Volvidos dez minutos, o Midtjylland aproveitou uma saída errada do guarda-redes Miguel Rodrigues para fazer o 2-2 final por Jonatan Lindekilde.