FC Porto e Sporting despedem-se, nesta terça-feira, da fase de grupos da Youth League, em jogos para seguir EM DIRETO no Maisfutebol. Os dragões recebem o Atlético de Madrid pelas 13 horas, enquanto que os leões jogam com o Eintracht Frankfurt a partir das 15h.

As duas equipas portuguesas já garantiram a continuidade na prova, mas decidem ainda se vão diretamente para os oitavos de final ou se têm de disputar um playoff.

O FC Porto está em igualdade pontual com o Atlético de Madrid, mas perdeu na capital espanhola (1-0), pelo que está obrigado a ganhar este último jogo para garantir o primeiro lugar, e consequente passagem direta aos oitavos de final.

Curiosamente, o Sporting também entra em campo em igualdade pontual com o adversário, no caso o Eintracht Frankfurt. Mas os leões empataram na Alemanha e têm melhor diferença de golos, pelo que basta uma igualdade para garantir o primeiro lugar do grupo.

De recordar que as equipas que ficarem em segundo lugar disputam um playoff com as equipas provenientes do ‘Caminho dos Campeões Nacionais’.