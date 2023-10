O Famalicão foi afastado da Youth League pelo Midtjylland no desempate por penáltis (7-6), na primeira eliminatória do «Caminho dos Campeões».



Depois de um empate a duas bolas no Minho, famalicenses e dinamarqueses não desataram o nulo no final do tempo regulamentar da segunda mão. Foi, por isso, necessário recorrer ao desempate por penáltis para saber quem iria avançar para a fase seguinte.



O Famalicão foi a primeira equipa a falhar por Toki Yukutomo, mas Malte Melin falhou o quinto penálti do Midtjylland. No entanto, os famalicenses voltaram a desperdiçar, desta feita o seu oitavo penálti, por Martim Costa, e despediram-se da prova.