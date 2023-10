O Sp. Braga continua a fazer história na Youth League. Depois do triunfo na jornada inaugural do grupo C, os bracarenses golearam o Union, em Berlim, por 4-1.



Apesar do triunfo folgado, os minhotos começaram mal a partida e sofreram o primeiro golo, da autoria de Kramer, logo aos dez minutos. No entanto, o Sp. Braga respondeu de pronto e igualou a contenda por Kauan Kelvin.



Na reta final da primeira parte apareceu no encontro João Vasconcelos, jogador que acabaria por se tornar na figura do encontro. O médio assistiu Roger para a reviravolta bracarenses aos 37 minutos e assinou ele próprio o 3-1 em cima do apito para o intervalo.



Na segunda parte os minhotos confirmaram a superioridade e chegaram ao 4-1 final novamente por João Vasconcelos. Feitas as contas, a equipa de Rui Duarte soma seis pontos, fruto de duas vitórias, lidera o grupo e fica atenta ao que se vão fazer Real Madrid e Nápoles ainda esta terça-feira.