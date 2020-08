Ah, o karma!

Na véspera do jogo da meia-final da Youth League, que o Ajax perdeu por 3-0 com o Benfica, a equipa holandesa utilizou as redes sociais para lançar o jogo, com uma pequena provocação às águias.

Tudo porque na época passada as duas equipas se defrontaram nesta mesma competição, com o Ajax a vencer… por 3-0.

«Derrotámos o Benfica por 3-0 em 2018. Vamos fazer o mesmo amanhã, rapazes?», publicou o clube a acompanhar o resumo da partida.

Ora, como seria de esperar, essa informação chegou aos jogadores do Benfica. Razão pela qual, após apontar o 3-0, os jogadores dos encarnados procuraram uma câmara e mostraram com as mãos o resultado de 3-0, com a mão a bater no símbolo do Benfica.

Terá sido o karma a funcionar? O que é certo é que os adeptos dos encarnados 'invadiram' a publicação do Ajax para sublinhar isso mesmo.

Veja tudo no vídeo associado a este artigo.