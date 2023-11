O FC Porto visita o Barcelona esta terça-feira, em jogo da 5.ª jornada do Grupo H da UEFA Youth League.

Marc Guiu, jovem de 17 anos que esta temporada fez história no Barça com uma estreia de sonho e um recorde pelo meio, é titular na formação blaugrana.

O avançado, que detém o estatuto de autor do golo mais rápido de sempre de um estreante com a camisola do Barcelona na Liga espanhola, está de regresso ao clube depois da participação no Mundial sub-17, onde Espanha foi eliminada na passada sexta-feira.

Confira os onzes iniciais e acompanhe AO MINUTO o encontro entre os sub-19 do Barcelona e os sub-19 do FC Porto, que tem apito inicial marcado para as 15h00.