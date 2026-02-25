Nos “quartos” da Youth League – a 17 e 18 de março – Sporting e Benfica vão disputar a eliminatória fora de portas. O bilhete para as meias-finais é decidido a um só jogo. Depois de eliminar o Frankfurt (1-0), o Sporting vai visitar o Real Madrid, que venceu na receção ao Chelsea (1-0).

Quanto ao Benfica, a goleada caseira ante o AZ Alkmaar (6-2) permite visitar o Inter Milão, que se desembaraçou do carrasco do FC Porto, o Betis (5-3).

Como é habitual, as meias-finais vão ser disputadas em Nyon, na Suíça, a 16 e 17 de abril. No caminho do Sporting podem cruzar-se Villarreal ou PSG, enquanto o Benfica pode medir forças com Atlético de Madrid ou Brugge. Ou seja, os rivais lisboetas apenas poderão medir forças na final de 19 ou 20 de abril.

O Benfica conquistou a Youth League em 2022, três anos depois do FC Porto.