Yu Hirakawa
Há 15 min
VÍDEO: criança vítima de bullying é surpreendida por jogador do Hull City
Yu Hirakawa deu a camisola ao jovem adepto
AL
Yu Hirakawa deu a camisola ao jovem adepto
AL
Um jovem adepto do Hull City que se queria «esconder do mundo», depois de ser vítima de bullying, foi surpreendido por Yu Hirakawa, jogador do emblema inglês.
O jovem adepto, que sofre de autismo e TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade) foi, como conta a mãe nas redes sociais, vítima de bullying na escola. Ao saber do sucedido, Yu Hirakawa, que está no clube há pouco mais de um mês, enviou uma mensagem ao jovem a dizer que queria conhecê-lo.
Após o triunfo diante do Swansea City por 2-1, o jogador japonês cumpriu a sua promessa num momento certamente especial para o pequeno adepto do Hull City, que teve o direito, inclusive, de receber uma camisola de Yu Hirakawa .
Veja o momento:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS