Um jovem adepto do Hull City que se queria «esconder do mundo», depois de ser vítima de bullying, foi surpreendido por Yu Hirakawa, jogador do emblema inglês.

O jovem adepto, que sofre de autismo e TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade) foi, como conta a mãe nas redes sociais, vítima de bullying na escola. Ao saber do sucedido, Yu Hirakawa, que está no clube há pouco mais de um mês, enviou uma mensagem ao jovem a dizer que queria conhecê-lo.

Após o triunfo diante do Swansea City por 2-1, o jogador japonês cumpriu a sua promessa num momento certamente especial para o pequeno adepto do Hull City, que teve o direito, inclusive, de receber uma camisola de Yu Hirakawa .

Veja o momento: