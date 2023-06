Yuri dos Santos Vasconcelos faleceu na segunda-feira vítima de um acidente inusitado, na Flórida, EUA. O jogador de 24 anos foi atropelado por um carro dentro de casa.

O Lakeland United FC, clube pelo qual o futebolista brasileiro atuava, informou do falecimento de Yuri dos Vasconcelos, atingido por um veículo que não parou num sinal de stop e que chocou contra a residência em que o jogador habitava.

Yuri dos Vasconcelos jogava pelo Lakeland United FC e, ao mesmo tempo, frequentava a Faulkner University. O clube criou uma página de angariação de fundos para que a família do médio brasileiro possa pagar as despesas do transporte do corpo para o Brasil.