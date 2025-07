O Hamburgo oficializou, este domingo, um reforço de peso para o regresso do clube à Bundesliga. Yussuf Poulsen, avançado de 31 anos, é a mais recente aquisição do «dinossauro» futebol da Alemanha.

«Uma grande personalidade com um amplo conjunto de habilidades para o nosso ataque: o dinamarquês de 31 anos junta-se ao Leipzig e agora vai usar o número 15. “Yussi” traz consigo 233 jogos da Bundesliga e 87 internacionalizações para o Hamburgo», escreveu o clube nas redes sociais.

Poulsen chega proveniente do Leipzig, depois de vestir as cores da equipa durante 12 temporadas. O internacional dinamarquês fez, no total, 424 jogos, tendo marcado 95 golos e 39 assistências.

Durante todos estes anos, Poulsen levou o Leipzig da terceira divisão alemã até à Liga dos Campeões. No currículo, o ponta-de-lança conta com duas Taças da Alemanha e uma Supertaça.

LEIA MAIS: todas as novidades do Mercado de Transferências