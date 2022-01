A Tunísia eliminou a Nigéria, um dos principais favoritos à conquista do Campeonato Africano das Nações (CAN), ao vencer por 1-0 as Super Águias.

Os tunisinos marcaram aos 47 minutos, por Youssef Mskani, jogador do Al Arabi, do Qatar.

Enquanto a seleção do portista Zaidu (90 minutos) regressa a casa, a Tunísia vai defrontar o Burkina Faso nos quartos de final da prova.