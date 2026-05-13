Rodrigo Zalazar vai estar esta quarta-feira em Lisboa, para fazer exames médicos e assinar contrato com o Sporting, mas antes disso mudou de clube: o uruguaio representa agora o clube dos casados.

Foi ontem, terça-feira, que Zalazar e Emily Claire deram o nó, legitimando de uma forma mais tradicional a união que já têm há vários anos: e da qual nasceram inclusivamente dois filhos.

Emily Claire, refira-se, é uma influencer alemã, que costuma publicar nas redes sociais sobre a vida em Braga e sobre a família. Ela e Zalazar conheceram-se quando o jogador representava o Schalke 04. Há mais de três anos, portanto.

Embora só agora tenham casado, os dois já viviam como uma família, juntamente com os dois filhos: precisamente há três anos tiveram o primeiro e há quase um ano veio o segundo.