Shikabala, antigo jogador do Sporting, marcou um golo fabuloso na final da Liga dos Campeões Africanos. O Al-Ahly colocou-se em vantagem ao quinto minuto de jogo, por Amr Soley, mas o Zamalek de Jaime Pacheco anulou a desvantagem graças a um excelente lance individual do seu camisola 10, ao minuto 31.



Aos 34 anos, Shikabala demonstrou que ainda está na plenitude das suas qualidades técnica, fugindo a três adversários antes de rematar com colocação e força, de fora da área, para o 1-1.



O Al-Ahly e o Zamalek, duas equipas do Egito, disputam a final da Liga dos Campeões Africanos no Estádio Internacional do Cairo, sem público nas bancadas.