O Zamalek, comandado por José Peseiro, foi eliminado nos “quartos” da Taça das Confederações africanas. Na tarde desta quarta-feira, em casa, os egípcios perderam frente aos sul-africanos do Stellenbosch (0-1), depois do nulo na primeira mão.

Num encontro geralmente equilibrado, o único golo surgiu aos 79 minutos, pelo médio Nduli.

Assim, o Stellenbosch vai medir forças com o Simba, da Tanzãnia, nas meias-finais, a 20 e 27 de abril.

Quanto a José Peseiro, regressa ao campeonato do Egipto no domingo, quando ocupao 3.º lugar, a oito pontos do líder Pyramids. O Zamalek procura retomar o trono, uma vez que não conquista a Liga desde 2022.