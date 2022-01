A boa moldura humana presente na Póvoa e a tradição dos dois clubes merecia mais do que o atual cenário na classificação esta época. Varzim e Académica, ambos com oito pontos e nos dois lugares de descida da II Liga, encontraram-se este sábado e o duelo de aflitos pendeu para os poveiros: 1-0, no segundo jogo da jornada 19 do campeonato.

O encontro ficou resolvido com um golo pouco depois do intervalo. Bruno Tavares cruzou do lado direito, Heliardo não conseguiu o ataque inicial à bola, mas Zé Tiago também estava lá e concluiu o lance, batendo o guarda-redes Mika para o golo que faria a diferença no encontro.

Ao quarto jogo no comando, foi a primeira vitória de Pedro Miguel pelo Varzim, pondo também fim a uma sequência de dez jornadas sem qualquer vitória (dois empates e oito derrotas). O último (e único) triunfo na II Liga tinha sido a 21 de setembro, em casa, ante o Estrela, por 3-1. Os poveiros chegam aos 11 pontos, continuam no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, mas ganham outro alento para o futuro.

Já a equipa comandada por Pedro Duarte continua com oito pontos e agora sozinha no 18.º e último lugar. Aumenta para seis as jornadas consecutivas sem triunfar.

Já este sábado, no jogo que abriu a jornada, o Vilafranquense venceu o Nacional por 4-3 num grande jogo de futebol, no Municipal de Rio Maior, palco de três reviravoltas com os três pontos a ficarem com a equipa de Filipe Gouveia.