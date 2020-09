O Estoril venceu nesta segunda-feira o Leixões 1-0, em jogo da quarta jornada da II Liga, e isolou-se no segundo lugar, numa partida em que teve ocasiões suficientes para conseguir uma vitória mais folgada.

O único golo chegou em cima do intervalo, quando Zé Valente aproveitou um desentendimento na defesa nortenha e finalizou o lance que viria a fazer a diferença no jogo.

Com este triunfo, o Estoril passa a somar nove pontos, estando a três do líder Mafra. Já o Leixões permanece no 16.º lugar, com apenas dois pontos em quatro jogos.