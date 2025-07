Foi uma das novelas de verão do futebol brasileiro que chegou ao fim neste domingo. Gerson é, oficialmente, reforço do Zenit, anunciou o clube através das redes sociais. O médio de 28 anos chega proveniente do Flamengo e assina contrato até 2030.

O internacional canarinho regressa, assim, à Europa depois de representar clubes como o Marselha (França), a Fiorentina e a Roma (Itália).

Gerson vestiu as cores do Flamengo durante três temporadas consecutivas, nesta que foi a segunda passagem. Antes já tinha feito outras três, entre 2019 e 2021. Era, inclusive, capitão do emblema brasileiro que disputou o Mundial de Clubes.

No total, o jogador natural do Rio de Janeiro fez 253 jogos, marcou 19 golos e fez 35 assistência pelo «Mengão» em seis temporadas. Gerson leva no currículo duas Ligas do Brasil, uma Taça Brasileira e três Supertaças.