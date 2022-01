Depois de ter anunciado que Azmoun apenas iria integrar a equipa na próxima temporada, o Bayer Leverkusen mudou de ideias e chegar a acordo com o Zenit para integrar o iraniano no imediato.



O avançado de 27 anos e uma das grandes referências do futebol do irão, vai deixar o Zenit e mudar-se para a Alemanha.

Ao fim de quase dez anos, vai terminar o percurso de Sardar Azmoun na Rússia. Ali jogou no Rubin Kazan de 2013 a 2015 e de 2017 a 2019, no Rostov de 2015 a 2017 e estava no Zenit desde 2019.