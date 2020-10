A semana em Madrid foi marcada pelas imagens divulgadas em que Karim Benzema pedia a Mendy para não passar a bola a Vinícius Jr, no intervalo do encontro diante do Borussia Mönchengladbach. Zinedine Zidane preferiu desvalorizar as críticas do avançado francês ao brasileiro e garantiu que os jogadores já conversaram.

«O mais importante é que fique esclarecido e que os jogadores conversaram entre si. Há muita coisa que é dita em campo e fica lá. Somos uma equipa e precisamos de energia para outras coisas. É bom que as coisas aconteçam porque significa que estamos vivos. Eles conversaram e pronto», disse o técnico em conferência de imprensa.

O antigo internacional francês considera ainda que estes conflitos são normais entre os jogadores.

«Não acho que isto vá prejudicar a imagem de Benzema porque isto sempre aconteceu e, no final, são coisas que ficam no campo. Hoje existem muitas câmaras, mas sempre aconteceu. Não há problema nenhum. Pelo contrário. O importante é que a nossa energia esteja centrada no jogo de amanhã, o resto já foi esclarecido. Em campo muitas coisas são ditas a quente. Muitas coisas são ditas sobre os outros e também sobre mim», atirou.

Recorde-se que, recentemente, Isco foi apanhado a questionar a pouca utilização que tinha no Real Madrid.

