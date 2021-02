O Milan goleou este domingo o Crotone de Pedro Pereira, por 4-0, em jogo da 21.ª jornada, e volta à liderança da Serie A.

Zlatan Ibrahimovic abriu o marcador, assistido por Rafael Leão, com um golo especial. Foi o 500.º tento do jogador sueco ao nível de clubes.

Aos 64 minutos, viria a marcar o 501.º, aumentando a vantagem do Milan para 2-0. Ante Rebic fez o 3-0 aos 69 e o 4-0 logo a seguir.

Pedro Pereira foi titular e jogou os 90 minutos. Rafael Leão jogou de início, mas saiu aos 62 minutos, para a entrada de Çalhanoglu, que viria a assistir para os dois golos de Rebic.

O Milan lidera assim a tabela, com 49 pontos, mais dois do que o Inter. O Crotone é último classificado, com 12.