Zlatan Ibrahimovic deu uma entrevista à revista semanal da Gazzetta dello Sport em que falou sobre o futuro e voltou a deixar no ar que a saída do Milan é o cenário mais provável.

«Nasci para jogar futebol e ainda sou o melhor. Ibra joga para ser campeão ou fica em casa. Ibra não é um jogador de Liga Europa e o Milan não é um clube de Liga Europa», disse o avançado sueco de 38 anos. Ora a Liga Europa é, neste momento, a competição europeia a que o clube está a tentar chegar, já que a Liga dos Campeões está fora do alcance.

«Agora estou a jogar de graça no Milan, apenas por paixão. Vamos ver como estou daqui a dois meses. Não sei se haverá outro clube depois do Milan, nunca fecho as portas. Mas só vou para um lugar onde eu mando, não para um lugar onde a palavra não vale nada», afirmou ainda Ibrahimovic.

O jogador sueco teve recentemente um confronto com o Ivan Gazidis, CEO do Milan, e o assunto foi abordado na entrevista. «Falei por mim e pela equipa, foi um confronto necessário. Não com maldade, mas precisava de explicações sobre o futuro, o meu e o do clube. Tive um frente a frente necessário com Gazidis e, se a situação for esta, será difícil para mim ficar aqui», disse.

Ibrahimovic foi irónico quando questionado sobre Ralf Rangnick, que pode deixar o RB Leipzig para treinar o Milan. «Quem é Rangnick? Não sei quem ele é», respondeu.