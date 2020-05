Escondida desde janeiro, a estátua de Zlatan Ibrahimovic vai mudar de sítio, depois de ter sido vandalizada várias vezes.

Situada em Malmö, cidade sueca onde o avançado do Milan nasceu, a escultura já foi alvo de vandalismo diversas vezes, a última das quais em janeiro. De acordo com a imprensa sueca, está escondida desde essa altura, mas no verão voltará a estar exibida, mas num local diferente.

O objetivo, no entanto, passa por mantê-la em Malmö.