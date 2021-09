Zlatan Ibrahimovic voltou a jogar no passado domingo após longa paragem e até marcou um golo na vitória do Milan sobre a Lazio, mas acabou por falhar a deslocação a Anfield, para defrontar o Liverpool em jogo do grupo do FC Porto na Liga dos Campeões, por causa de uma lesão no tendão de Aquiles.

O jogador sueco de 39 anos, diz que desta vez vai ser mais cauteloso. «Não quero arriscar. Não quero perder tantos jogos como no ano passado, não quero cometer um erro. Desta vez vou ouvir o meu corpo sem pensar que sou o Super- Homem. O meu problema é que trabalho demasiado e gosto de sofrer», disse o avançado durante uma ação comercial.

A lesão poderá deixá-lo de fora do clássico com a Juventus no domingo. «Veremos, dia a dia», disse apenas, quando questionado sobre a disponibilidade para o jogo.

O avançado falou também sobre o jogo do Milan com o Liverpool, destacando que muitos dos seus companheiros não tinham experiência na Liga dos Campeões.

«Ontem, para muitos, foi a primeira vez na Champions, mas agora sabem o que é e o que têm de fazer para lá jogar. Estou feliz pelos meus companheiros. Lembro-me de ter perguntado quantos já tinham jogado na Liga dos Campeões e apenas dois ou três levantaram a mão. Pensei que fosse uma piada, mas era verdade», contou.

Ibrahimovic falou também sobre Superliga, apontando: «Ninguém pensou em perguntar aos jogadores. A primeira pergunta deveria ter sido feita a nós: ‘Querem jogar, ou não?’ Quem inventou a Superliga já errou, porque sou eu jogador de futebol que depois tem que sair para o campo.»