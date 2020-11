Zlatan Ibrahimovic veio público questionar quem teria cedido autorização para que o videojogo «FIFA» utilizasse a sua imagem sem qualquer retorno financeiro e acusou o sindicato de jogadores, FIFPro, de estar a ganhar dinheiro à custa dos atletas.

Agora, a companhia responsável pelo videojogo, EA Sports, respondeu ao avançado sueco. «Estamos cientes das várias discussões sobre o licenciamento de jogadores no EA SPORTS FIFA. A situação atual que se desenvolve nas redes sociais é uma tentativa de envolver o FIFA 21 numa disputa entre uma série de terceiros e na qual a EA SPORTS nada tem a ver», afirmou a companhia ao Mundo Deportivo.

Além do jogador do Milan, também Gareth Bale, do Tottenham, ironizou nas redes sociais, colocando a questão: «Interessante…o que é o FIFPro?».

A companhia de videojogos esclareceu que a cedência dos direitos de imagem dos jogadores foi feita pelos clubes. «Para sermos muito claros, temos os direitos contratuais de incluir a imagem de todos os jogadores atualmente no nosso videojogo. Como já dissemos, adquirimos essas licenças diretamente de ligas, equipas e jogadores individuais. Além disso, trabalhamos com a FIFPro para garantir que possamos incluir o máximo de jogadores possível para criar o vídeo jogo mais realista. Nestes casos, os nossos direitos de semelhança com os jogadores são concedidos através do nosso contrato de clube com o AC Milan e da nossa parceria exclusiva que ainda se mantém com a Premier League, e que inclui todos os jogadores do Tottenham Hotspur», explicou.