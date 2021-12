Fernando Fonseca foi uma das ausências mais notadas no P. Ferreira-Gil Vicente (0-1), jogo de abertura da 14.ª jornada da Liga, a par de Stephen Eustáquio.



Jorge Simão, após novo resultado negativo da sua equipa, justificou as ausências com «uma decisão técnica».



De qualquer forma, na vida fora dos relvados, o lateral formado no FC Porto tem motivos para celebrar.



Aos 24 anos, Fernando Fonseca foi pai pela segunda vez - tem outra filha, Vitoria, fruto de uma relação anterior - na passada terça-feira.



A pequena Zoe já está em casa com o jogador e a mãe, Jessica Pinto, que partilhou as imagens nas redes sociais.