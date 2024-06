Alarme pouco antes do início do primeiro jogo do Campeonato da Europa, na Alemanha, nesta sexta-feira. Parte da fanzone de Scheidemannstrasse, perto do edifício do Reichstag, o parlamento alemão, foi evacuada. Foi feito um perímetro de 200 metros. Entretanto, a polícia disse que não havia perigo.

Isto porque foi encontrado um objeto suspeito. De acordo com informações do jornal alemão BILD, foi detido um homem que terá deixado uma mochila no local. A polícia está a utilizar um cão pisteiro para determinar se há explosivos na mala.

Beate Ostertag, porta-voz da polícia de Berlim, disse: «Foi criada uma área restrita por razões de segurança. A mala está agora a ser examinada. Também pode ser que alguém não a tenha levado para a fanzone porque a mala é maior do que o tamanho permitido», explicou, citada pelo jornal Welt.

Im Eingangsbereich an der Scheidemannstr. zur #Fanzone wurde ein verdächtiger Gegenstand festgestellt. Dieser Bereich steht den Fans aktuell nicht zur Verfügung. Unsere Kolleg. überprüfen den Gegenstand.#euro24#b1406#gersco — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 14, 2024

Pelas 18 horas de Portugal Continental, a polícia alemã divulgou uma atualização da situação. Em comunicado, as autoridades disseram que a mala não representa perigo e que iriam reabrir a fanzone.

Além disso, a polícia alemã proibiu a entrada de mais pessoas na Marienplatz, em Berlim, devido a uma afluência acima do esperado de adeptos escoceses. O metro não vai parar nessa estação, explicou a polícia alemã em comunicado. Um adepto escocês foi ainda detido por insultar e agredir um maquinista.