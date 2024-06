Jorge Sánchez chegou ao FC Porto no verão de 2023, por empréstimo do Ajax, e um ano depois despediu-se dos dragões com apenas 23 jogos na bagagem, nos quais somou duas assistências.

Ora, o lateral-direito mexicano foi inclusivamente afastado da equipa principal em abril e agora, em entrevista à Azteca Deportes, confessou que teve uma discussão com o Sérgio Conceição, antigo técnico dos azuis e brancos.

«Logo no início disseram-me que não me iam contratar em definitivo. Com que motivação é que se fica assim? Em janeiro fizeram propostas por mim, mas não me deixaram sair», começou por dizer.

Depois, Sánchez recordou a discussão com Conceião: «Tive uma discussão com o treinador. Não vou contar o que se disse, mas sinto que se cruzou uma linha e puseram uma cruz. E depois, quando as coisas começaram a correr mal com a equipa, separaram alguns jogadores», lembrou.

«Tinham esse direito, eu ia continuar a trabalhar, mas passaram-se coisas… punham-nos apenas a dar voltas ao relvado, durante três semanas só demos voltas. Passaram-se muitas coisas que vou contar em breve, que fizeram de mim um jogador mais forte», prosseguiu.