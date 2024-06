A equipa do FC Porto, que se sagrou campeã nacional de hóquei em patins na quarta-feira, com a vitória por 3-1 na visita ao Benfica, assistiu na preparação do jogo a um vídeo motivacional que foi desde as conquistas no futebol no Estádio da Luz (em 2011 e 2022) até palavras do treinador do hóquei Ricardo Ares e do antigo treinador da equipa de futebol, Sérgio Conceição.

Após o jogo de quarta-feira que permitiu celebrar o 25.º título nacional no hóquei, Carlo Di Benedetto revelou que houve um momento importante antes do jogo, revelando tratar-se do vídeo.

«Tivemos um vídeo antes do jogo que mostrou, não só no hóquei, mas no clube, o que representa ganhar aqui. Entrámos com muita vontade de fazer o que já se fez neste clube», disse.

Entre outros momentos do vídeo, estão imagens do título que o Benfica tinha festejado em 2022/23 e vários lances de anteriores jogos no hóquei.

O FC Porto venceu a final ao Benfica por 3-1. No jogo 1 ganhou em casa por 5-3 após prolongamento. O Benfica ganhou o jogo 2 em casa por 5-2, o FC Porto venceu o jogo 3 por 4-1 em casa e celebrou na Luz com a vitória por 3-1 no jogo 4.