O FC Porto tem em mãos uma proposta do Olympiakos para a transferência de David Carmo.

De acordo com informações confirmadas pelo Maisfutebol, os gregos colocaram em cima da mesa uma proposta no valor de 12 milhões de euros, aos quais se acrescem mais três milhões mediante a concretização de objetivos.

Esta abordagem, com o valor global de 15 milhões de euros, está substancialmente abaixo dos 17,5 milhões que constavam da cláusula de opção de compra do central de 24 anos. Ainda assim, as necessidades de tesouraria no Dragão e a possibilidade de fechar o ano contabilístico (a 30 de junho) com um encaixe financeiro substancial poderão facilitar um acordo. A concretizar-se esta seria, aliás, a primeira venda da administração de André Villas-Boas.

Tem a palavra o FC Porto, cabendo ainda ao novo técnico Vítor Bruno dar o seu parecer sobre a saída do jogador.

Carmo foi contratado pelo FC Porto ao Sp. Braga em julho de 2022 a troco de 20 milhões de euros (mais 2,5 milhões por objetivos), tendo então assinado até 2027 e ficado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Sem espaço no Dragão, o internacional angolano foi cedido em janeiro último ao Olympiakos. A experiência na Grécia correu bem, com Carmo a ser titular em duas dezenas de jogos na segunda metade da época, conquistado a Liga Conferência e sido eleito para o onze ideal desta competição europeia.