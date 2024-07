Cristiano Ronaldo não conteve as lágrimas depois de desperdiçar um penálti, no final da prmeira parte do prolongamento do jogo com a Eslovénia, dos oitavos de final do Euro 2024.

Um jogo de emoções fortes para o capitão de Portugal que esteve a ser confortado pelos companheiros de seleção, logo depois de Oblak ter defendido a grande penalidade que poderia ter colocado Portugal em vantagem mesmo antes do final da primeira parte do prolongamento.

Veja as imagens: