O Benfica anunciou a contratação de Gustavo Marques, defesa-central que na última época esteve cedido ao clube encarnado pelo América Mineiro, do Brasil.

O jogador de 22 anos deverá continuar a evoluir na equipa B dos encarnados, pela qual fez 33 jogos em 2023/24, época em que chegou a ser utilizado por Roger Schmidt numa partida: na receção ao Famalicão para a 15.ª jornada da Liga.

«Tenho de agradecer ao míster Nélson Veríssimo pela oportunidade e pelo carinho. Eu demonstrava nos treinos no dia a dia e ele sabia da minha confiança e do meu compromisso. Agradeço também o apoio dos meus colegas, tudo isso me ajudou a fazer uma boa época», disse Gustavo Marques à BTV.

