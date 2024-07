Rúben Vinagre vai prosseguir a carreira no Legia de Varsóvia, anunciou esta quarta-feira o clube polaco que fica com opção de compra no final da época.

Um novo rumo na carreira do lateral de 25 anos que, nas duas últimas temporadas, já esteve emprestado aos ingleses do Everton e Hull City e aos italianos do Hellas Verona.

Na liga polaca, Rúben Vinagre vai encontrar muitos portugueses e também foi isso que o ajudou a decidir. «Todos a quem perguntei sobre o Legia deram-me uma opinião muito boa. Estou feliz por ingressar no maior clube da Polónia. Espero que consigamos muito todos juntos. Quero ajudar o clube e voltar a conquistar o título - sei que isso também é muito importante para o treinador», destacou o reforço às plataformas do novo clube.