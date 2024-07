O Sporting anunciou, na tarde desta quarta-feira, que Nuno Figueiredo assume o cargo de diretor técnico da formação leonina, substituindo João Couto. Couto saiu do clube no último dia de junho, como o Maisfutebol tinha adiantado anteriormente.

A escolha da direção liderada por Frederico Varandas recaiu em Nuno Figueiredo, de 41 anos, funcionário do clube há 19 anos. O clube destaca, em comunicado, o trabalho de Figueiredo como treinador (das camadas jovens) e coordenador de projetos desportivos no Sporting.

Em declarações ao site do clube, Figueiredo explicou quais as suas competências: «A responsabilidade de manter uma identidade formativa, de continuar a potenciar e ser uma referência na formação e desenvolvimento de jogadores a nível internacional, de continuar a alimentar a equipa principal, de promover jogadores desenvolvendo o modelo centrado no jogador, de modernizar e dar uma evolução ao que foi bem feito no passado.»

Figueiredo admite a «herança pesada» de João Couto e dos anteriores coordenadores técnicos da Academia de Alcochete. Figueiredo põe a tónica na modernização da formação do Sporting.

«O que vamos continuar a tentar fazer é modernizar a lógica do Clube. Olhar para os processos, modernizá-los e utilizar cada vez mais as novas tecnologias para o crescimento dos jogadores. Cada vez mais, as novas gerações precisam de outros estímulos e desafios. As práticas do passado são válidas e boas e queremos entender de que forma é que as podemos aproveitar para as novas gerações. Queremos, na mesma, ter jogadores tecnicamente eficazes e preparados para o alto rendimento com carácter e valores. O importante é que tenham as ferramentas para serem profissionais no alto rendimento», disse.