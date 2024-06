O Sporting e João Couto chegaram a acordo para colocar um ponto final na colaboração do diretor técnico da formação com o clube. João Couto deixa por isso o clube no dia 31 de junho, quando terminar o atual contrato.

O antigo treinador, atualmente com 63 anos, era um dos responsáveis mais altos por toda a estrutura de formação do Sporting, logo abaixo dos diretores gerais Paulo Gomes e Tomaz Morais. Estava no cargo há quatro anos, desde 2020.

Antes disso, João Couto já tinha passado por duas vezes pelo Sporting, como treinador da formação: primeiro entre 2000 e 2006, mais tarde entre 2014 e 2020, deixando esse cargo para assumir as funções de diretor técnico.

Após cerca de 16 anos de ligação ao Sporting, o clube quer que a saída seja o mais honrosa possível, até porque tem por João Couto a maior das estimas, reconhecendo a importância que teve ao longo destes anos no sucesso da Academia de Alcochete.