Tiago Fernandes deixou uma mensagem especial a Manuel Fernandes, após a morte do pai, aos 73 anos.

Através das redes sociais, o filho do antigo jogador e treinador partilhou um vídeo com algumas fotografias de Manuel Fernandes e com a mensagem «Perdi o meu melhor amigo».

Veja aqui o vídeo partilhado por Tiago Fernandes: