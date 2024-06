José Mourinho recordou o papel de Manuel Fernandes na sua carreira. Já o tinha feito através das redes sociais, horas depois da morte do antigo futebolista e treinador. Em declarações à CNN Portugal, afirmou:

«Para mim, depois do meu pai, foi a pessoa mais importante na minha carreira. O primeiro a acreditar em mim. Eu treinava nos juniores do Vitória FC, e foi ele que me trouxe para o futebol profissional. Tenho uma dívida para com o Manuel que nunca fui capaz de pagar. Dei-lhe sempre a minha amizade, o meu respeito, a minha gratidão. Tentei, independentemente da minha carreira me ter levado para fora de Portugal, há muitos anos, tentei sempre estar presente. Neste último período consegui fazê-lo. Estive em Portugal bastante tempo. Para mim, será sempre o meu mister, a quem eu tenho uma dívida de gratidão», começou por dizer.

«Ir a sua casa foi ótimo. Na sua casa, o Manuel estava perfeitamente lúcido. Eu, ele, o Tiago, filhas e netos. consegui estar com o Manuel só na nossa intimidade, falava-se obviamente de futebol. O Sporting não tinha sido ainda campeão [no momento da visita]. O Manuel vivia e respirava futebol. Quando o fui ver ao Hospital... são coisas que ficam para nós. E quando o Tiago me punha ao telefone com ele, também são coisas que ficam para mim, vou com elas. Quero recordar o meu mister como aquela pessoa fantástica. Obviamente que o mundo do futebol está de luto. Mas eu não consigo pensar noutra coisa que não seja no Tiago e nas irmãs», afirmou o treinador do Fenerbahçe.

Por fim, José Mourinho destacou não só as qualidades de Manuel Fernandes enquanto profissional, mas também enquanto homem. Traçou até uma comparação com Eusébio e Fernando Gomes.

«Há grandes jogadores que não conseguem ter o lado humano ao mesmo nível. Eu diria que o mister Manuel foi o jogador que todos conhecemos, mas no lado humano, era um privilégio para nós. O Tiago foi um sortudo, por ter um pai como ele, e eu fui um sortudo por ter começado com ele. Em Portugal, é difícil ser respeitado por clubes rivais, mas no caso do Manuel, sem querer comparar, era muito parecido com o Sr. Eusébio no Benfica, Fernando Gomes no FC Porto... pois conseguiram ser respeitados por todos», concluiu José Mourinho.

Ambos cruzaram-se na fase inicial da carreira de José Mourinho, no Sporting, Estrela da Amadora, Ovarense e Sporting.