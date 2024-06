Ian Cathro é o novo treinador do Estoril.

Um dia depois de anunciar a saída de Vasco Seabra, a SAD estorilista anunciou a entrada do técnico escocês, que foi adjunto de Nuno Espírito Santo durante várias temporadas.

Com 37 anos, Ian Cathro começou por ser adjunto de Nuno Espírito Santo em 2012, no Rio Ave, tendo-o acompanhado depois no Wolverhampton, no Tottenham e no Al Ittihad.

Quando o português saiu do clube árabe, Ian Cathro optou por não acompanhá-lo para o Nottingham Forest e agora inicia a primeira experiência como treinador principal.